NOSAX NOCLAR – CONCERT DÉCOUVERTE
Catégories d'évènement: Meurthe-et-Moselle

Pont-à-Mousson

2022-03-11 19:30:00 19:30:00 – 2022-03-11 22:00:00 22:00:00

2022-03-11 19:30:00 19:30:00 – 2022-03-11 22:00:00 22:00:00

10 EUR " A la rencontre du Jazz"

A l’heure où l’on croit tout connaître, NoSax NoClar rappelle que voyager demeure un mystère à chérir.

Julien Stella et Bastien Weeger approfondissent la connaissance de l’autre, par la curiosité musicale sans frontières de Julien Stella (l’Irlande, les Balkans) ; et soi- même, par l’élévation vers le rêve qu’ils appellent de leur souffle.

Dans cette formation atypique, ils n’ont d’autres choix que de se réinventer sans relâche déployer l’énergie qu’il faut pour tenir le souffle continu tout en explorant les possibilités de rythmes, d’harmonies et de timbres.

Renseignements :

Office de Tourisme

52 place Duroc

54700 Pont à Mousson

culture.animation@ville-pont-a-mousson.fr +33 3 83 81 06 90 http://www.tourisme-pontamousson.fr/

Pont-à-Mousson

