Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône 20 20 Lyric Opera est une association de la Loi de 1901 qui a pour objet d’organiser des concerts d’Art Lyrique à Marseille.



Elle organise le 24 avril un concert pour la paix et en soutien aux réfugiés ukrainiens.



