La Lucerne-d’Outremer Manche La Lucerne-d’Outremer Visite guidée de 1h avec un guide de l’abbaye. Découverte d’une abbaye prémontrée romane normande, de sa fondation au XIIe siècle à sa sauvegarde et sa reconstruction entreprise depuis 1959. Présentation du chantier de restauration permanent. Départ de visite à 10h30

Durée : 1h00

Sans réservation Hors vacances scolaires : du mercredi au samedi à 10h30.

Vacances de Pâques & juillet-août : du lundi au samedi à10h30.

Vacances de la Toussaint & du 17 au 31 décembre: du lundi au samedi à 10h30.

accueil@abbaye-lucerne.fr +33 2 33 60 58 98 http://www.abbaye-lucerne.fr/

La Lucerne-d'Outremer

