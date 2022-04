Nos visites commentées

Nos visites commentées, 15 juin 2022, . Nos visites commentées

2022-06-15 10:30:00 – 2022-07-20 11:30:00 Visite guidée de 1h avec un guide de l’abbaye. Découverte d’une abbaye prémontrée romane normande, de sa fondation au XIIe siècle à sa sauvegarde et sa reconstruction entreprise depuis 1959. Présentation du chantier de restauration permanent… dernière mise à jour : 2022-04-24 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville