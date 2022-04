Nos visites commentées

2022-05-02 10:30:00 10:30:00 – 2022-04-30 11:30:00 11:30:00 Visite guidée de 1h avec un guide de l’abbaye. Découverte d’une abbaye prémontrée romane normande, de sa fondation au XIIe siècle à sa sauvegarde et sa reconstruction entreprise depuis 1959. Présentation du chantier de restauration permanent. Départ de visite à 10h30.

Durée : 1h00.

Sans réservation. Hors vacances scolaires : du mercredi au samedi à 10h30.

Vacances de Pâques & juillet-août : du lundi au samedi à10h30.

Vacances de la Toussaint & du 17 au 31 décembre: du lundi au samedi à 10h30.

