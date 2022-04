Nos vieux amants Parc de la Légion d’Honneur, 16 avril 2022, Saint-Denis.

Nos vieux amants

Parc de la Légion d’Honneur, le samedi 16 avril à 16:00

Ce spectacle déambulatoire est conçu comme une balade où le spectateur est invité à suivre deux amoureux dans une promenade drôle, tendre et sensuelle. Leur particularité, ils s’appellent Odilon et Céline, ont 80 ans passés et mesurent plus de trois mètres. Le public est tour à tour complice des deux marionnettes géantes, passant anonyme, ami fidèle ou voisin outré. Il devient le témoin privilégié de la manière dont nos deux amants réinventent, à chaque halte, leurs façons de s’aimer. Leur temps est compté, mais l’aventure n’est pas finie, et elle est d’autant plus poignante qu’elle est fragile.

Entrée libre

Les Grandes Personnes

Parc de la Légion d’Honneur Parc de la Légion d’Honneur Saint-Denis Grand Centre Ville Seine-Saint-Denis



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-16T16:00:00 2022-04-16T16:45:00