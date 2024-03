Nos Vieux Amants à Sannois Square Jean Mermoz Sannois, dimanche 9 juin 2024.

Nos Vieux Amants à Sannois Les Grandes Personnes – Pauline De Coulhac Dimanche 9 juin, 16h00 Square Jean Mermoz

Début : 2024-06-09T16:00:00+02:00 – 2024-06-09T17:00:00+02:00

Fin : 2024-06-09T16:00:00+02:00 – 2024-06-09T17:00:00+02:00

❤️ Un peu de douceur pour tous les âges, , préparation collective de la représentation du 9 juin 2024. Ce spectacle déambulatoire partant du square Jean-Mermoz jusqu’au square Alexandre-Ribot, aura lieu à Sannois, dans le Val-d’Oise.

❤️ Il est conçu comme une balade où le spectateur est invité à suivre deux amoureux dans une promenade drôle, tendre et sensuelle. Leur particularité, ils s’appellent Odilon et Céline, ont 80 ans passés et mesurent plus de trois mètres.

Le public est tour à tour complice des deux marionnettes géantes, passant anonyme, ami fidèle ou voisin outré. Il devient le témoin privilégié de la manière dont nos deux amants réinventent, à chaque halte, leurs façons de s’aimer.

Si leur temps est compté, ils savent le savourer. Leur aventure n’est pas finie, et elle est d’autant plus poignante qu’elle est fragile.

Ce spectacle de la compagnie Les Grandes Personnes se construit avec les habitants, notament ceux de la résidence Maurice Utrillo, les apprentis d’Auteuil et l’école Belle Etoile. Pour écrire l’histoire de ces deux amants très attachants, les Sannoisiens ont été invités à glisser une lettre d’amour dans des boîtes aux lettres prévues à cet effet du ou à l’envoyer par mail au service culturel.

❤️ Les enfants peuvent participer en questionnant leurs parents ou grands-parents. Sans rien révéler de l’identité des auteurs, la compagnie Les Grandes Personnes se saisira de tous ces courriers du cœur pour adapter le spectacle du 9 juin.

Square Jean Mermoz Rue Jean Mermoz, 95110 Sannois Sannois 95110 Val-d'Oise Île-de-France

Pauline Duverger