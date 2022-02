Nos vies Billère, 13 février 2022, Billère.

Nos vies Salle Robert de Lacaza Rue de la Mairie Billère

2022-02-13

Billère Pyrénées-Atlantiques

EUR 0 0 Aline et Compagnie. Improvisation théâtrale. Avec Igor Potoczny. Invité (musique): Sammy Pelgris.

Nos vies sont faites de rires, de larmes, d’épreuves, de frustrations, de joies… Et si on profitait de tout ça pour improviser?

Pour raconter, chanter, inventer de nouvelles vies ou les modifier pour en arranger la vérité…

Nos vies est un spectacle dans lequel Igor Potoczny improvise à partir de souvenirs racontés par le public.

Le comédien est accompagné d’un invité, Sammy Pelgris, qui improvise à ses côtés. Un spectacle souvent drôle, toujours sensible.

La première dent du petit, un premier amour, une prise de bec au pressing ou un parent venu s’installer en France sont autant de départs pour une improvisation. Igor Potoczny et Sammy Pelgris s’appuient sur ces expériences, ces petits riens ou grands événements pour y déposer leur imaginaire, pour les mettre en mots, en son, en images.

+33 5 59 40 03 30

Ville de Billère

Salle Robert de Lacaze Rue de la Mairie Billère

