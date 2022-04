Nos vallées vues d’en haut ! Aspin-Aure Aspin-Aure Catégories d’évènement: 65240

Aspin-Aure 65240 Aspin-Aure 1.5 EUR En partenariat avec le Parc National des Pyrénées Par une lecture de paysage à deux voix, venez découvrir les aspects géographiques et historiques d’un des passages les plus mythiques des Pyrénées françaises : le Col d’Aspin.

Durée 3h.

Prévoir chaussures de randonnée

