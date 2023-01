Nos traversées Aix-en-Provence Aix-en-Provence Catégories d’Évènement: Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône EUR « Nos Traversées » est une création inspirée de L’Odyssée d’Homère dont la traduction, par Emmanuel Lascoux est publiée par les éditions P.O.L. Ce projet a été réalisé en collaboration avec le quartier des jeunes majeurs du Centre Pénitentiaire de Luynes. Quatre d’entre eux ont été sélectionnés pour jouer avec des acteurs professionnels hors-les-murs de la prison.

Cette création basée sur une réécriture incluait également l’idée d’écrire des moments de vie de ces jeunes, talentueux et inspirés, d’y inscrire leurs pensées, leurs ressentis et de faire résonner ces récits avec la traversée d’Ulysse.

Tout comme eux, les acteurs se sont essayés à l’écriture en faisant résonner leurs histoires avec celles d’Ulysse, désirant montrer comment nous quittons peu à peu le mythe pour aller vers l’intime.

« Nos traversées » se raconte aujourd’hui à trois voix, trois comédiens, comme un témoignage, une mémoire de ce voyage avec eux.

Alors quelles traces ont-ils laissées de leur passage ?

Que devient cette histoire sans eux ?

Comment leur rendre hommage et les faire entendre ?

Chacun d’entre eux est convoqué sur le plateau par les comédiens grâce aux textes qu’ils ont écrits pendant ces quelques mois de répétitions et leurs voix résonnent dans un nouvel espace de jeu.

« Nos histoires » entremêlées à celles de l'Odyssée prennent tout leur sens et pour nous il s'agira bien de questionner notre société, au regard des grands mythes.

