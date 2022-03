Nos traversées Aix-en-Provence, 28 mars 2022, Aix-en-Provence.

Nos traversées Cité du Livre 8-10 Rue Des Allumettes Aix-en-Provence

2022-03-28 19:30:00 19:30:00 – 2022-03-28 21:00:00 21:00:00 Cité du Livre 8-10 Rue Des Allumettes

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Les acteurs professionnels ainsi que les 4 jeunes majeurs de la maison d’arrêt de Luynes découvrent cette Odyssée qui fait écho en eux. Ils se dévoilent et racontent leur traversée de vie.

Le danseur chorégraphe William Petit vous guide sur ce chemin des histoires des corps et des mouvements. Les corps témoignent du chemin parcouru, de la traversée. Vous êtes dans une atmosphère mi- jour mi- nuit et deux clowns ouvrent le jeu et préparent le plateau. Ils préparent le terrain pour les autres qui vont apparaître petit à petit pour former un chœur. Le chœur dans cet espace vide fera résonner ce récit.

Nos traversées est un spectacle construit en milieu carcéral autour des récits de l’Odyssée d’Homère. Un événement proposé par la compagnie Surlefil, dans le cadre de la 5e Saison, Biennale d’art et de culture d’Aix-en-Provence

surlefil.cie@gmail.com +33 7 66 67 31 56 https://surlefil.art/

Cité du Livre 8-10 Rue Des Allumettes Aix-en-Provence

