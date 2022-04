Nos terroirs en fête Saint-Jean-de-Luz Saint-Jean-de-Luz Catégories d’évènement: Pyrénées-Atlantiques

Saint-Jean-de-Luz

Nos terroirs en fête Saint-Jean-de-Luz, 10 août 2022, Saint-Jean-de-Luz. Nos terroirs en fête Les Halles Boulevard Victor Hugo Saint-Jean-de-Luz

2022-08-10 10:00:00 – 2022-08-10 21:30:00 Les Halles Boulevard Victor Hugo

Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques Nos terroirs en fête :

Marché de producteurs fermiers, expositions d’animaux de la ferme (brebis, ânes, vaches, porcelets, etc), dégustation de produits locaux, restauration sur place (talo eta xingar), animation musicale et Banda… Nos terroirs en fête :

Marché de producteurs fermiers, expositions d’animaux de la ferme (brebis, ânes, vaches, porcelets, etc), dégustation de produits locaux, restauration sur place (talo eta xingar), animation musicale et Banda… +33 6 23 57 38 47 Nos terroirs en fête :

Marché de producteurs fermiers, expositions d’animaux de la ferme (brebis, ânes, vaches, porcelets, etc), dégustation de produits locaux, restauration sur place (talo eta xingar), animation musicale et Banda… sjlac

Les Halles Boulevard Victor Hugo Saint-Jean-de-Luz

dernière mise à jour : 2022-03-17 par

Détails Catégories d’évènement: Pyrénées-Atlantiques, Saint-Jean-de-Luz Autres Lieu Saint-Jean-de-Luz Adresse Les Halles Boulevard Victor Hugo Ville Saint-Jean-de-Luz lieuville Les Halles Boulevard Victor Hugo Saint-Jean-de-Luz Departement Pyrénées-Atlantiques

Nos terroirs en fête Saint-Jean-de-Luz 2022-08-10 was last modified: by Nos terroirs en fête Saint-Jean-de-Luz Saint-Jean-de-Luz 10 août 2022 Pyrénées-Atlantiques Saint-Jean-de-Luz

Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques