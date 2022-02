NOS SOLITUDES Balma, 17 mars 2022, Balma.

NOS SOLITUDES LA GRAINERIE 61 Rue Saint-Jean Balma

2022-03-17 20:30:00 – 2022-03-17 LA GRAINERIE 61 Rue Saint-Jean

Balma Haute-Garonne Balma

12 EUR Nos solitudes se goûte comme un paysage sensoriel, un paysage très inhabituel certes, puisqu’il est composé d’un corps suspendu dans les airs grâce à un ensemble de filins et de poids, qu’enveloppe la musique jouée en direct par le guitariste Alexandre Meyer. Échappant au sol et à la gravité, à leurs contraintes mais aussi à leurs ressources, la danseuse se déploie, se hisse, se tend, se recroqueville, avec les seuls moyens que lui offrent son énergie musculaire et l’amplitude de ses articulations, toute à l’écoute des réactions, plus ou moins prévisibles, des contrepoids autour d’elle. Dans le mouvement balancé de la machinerie aérienne, sa danse, méditative, songeuse, est faite d’envols et de marches empêchées, d’ascensions fulgurantes et de chutes vertigineuses, que les spectateur·rice·s ressentent, telles les sensations éprouvées dans les rêves, imaginaires et si réelles.

Création pour une danseuse suspendue dans les airs, Nos solitudes de Julie Nioche déploie la chorégraphie hors sol d’un mouvement généralisé né au secret du corps, entre ascensions fulgurantes et chutes vertigineuses.

dernière mise à jour : 2022-02-11 par