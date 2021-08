Béziers Béziers Béziers, Hérault NOS SOIREES FILLES Béziers Béziers Catégories d’évènement: Béziers

Hérault

NOS SOIREES FILLES Béziers, 16 septembre 2021, Béziers. NOS SOIREES FILLES 2021-09-16 18:00:00 18:00:00 – 2021-09-16 21:00:00 21:00:00

Béziers Hérault Ma Jolie Boutique vous propose de partager un moment convivial tout en découvrant ses nouveautés autour d’un apéritif dînatoire.

Francois Vergara, voyant magnétiseur sera présent et vous proposera un tirage voyance découverte à prix mini.

Un ticket de tombola sera offert pour tout achat en boutique. Parking souterrain : 1h30 OFFERT pour tout achat également.

