Nos sens en éveil ! ALSH Joliot-Curie, 24 novembre 2021, Villenave-d'Ornon.

Nos sens en éveil !

ALSH Joliot-Curie, le mercredi 24 novembre à 07:30

Matin :classe 1 et 2 : Fresque automnale et Chasse au Trésor Classe 3 et 4 : Flocons décors cantine et Parcours motricité Classe 5 et 6 : Peinture montagne et Parcours des 5 sens Après-midi : Sieste pour les petits Petits jeux sportifs: classe 1 et 2 Chasse au trésors : 3 et 4 Kim toucher : 5 et 6

les 5 sens

ALSH Joliot-Curie Avenue du Général Castelnau, 33140 Villenave d’Ornon Villenave-d’Ornon Gironde



