Nos sens en éveil ! ALSH Joliot-Curie, 10 novembre 2021, Villenave-d'Ornon.

Nos sens en éveil !

ALSH Joliot-Curie, le mercredi 10 novembre à 07:30

Matin : Classe 1 et 2 Classe 3 et 4 et classe 5 et 6 : Présentation des personnages, de l’histoire et du fil conducteur du mois sur le thème des 5 sens Dessines l’histoire de Siloe Après-midi : Sieste pour les petits Cache-cache : classe 1 et 2 Fabrication d’un aquarium en relief : 3 et4 Parcours à l’aveugle : 5 et 6

les 5 sens

ALSH Joliot-Curie Avenue du Général Castelnau, 33140 Villenave d’Ornon Villenave-d’Ornon Gironde



2021-11-10T07:30:00 2021-11-10T18:30:00