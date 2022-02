Nos samedis histoire- Visite de l’horreur Flers Flers Catégories d’évènement: Flers

Orne

Nos samedis histoire- Visite de l’horreur Flers, 15 octobre 2022, Flers. Nos samedis histoire- Visite de l’horreur Flers

2022-10-15 14:00:00 – 2022-10-15

Flers Orne Flers De mars à octobre, Montagnes de Normandie Tourisme proposent de découvrir Flers et ses environs. Rue du Crime, Ernestine Segret la maitresse de Landru, le gouffre de Flers….des noms et des lieux qui glacent le sang. Hugues Ménès, guide conférencier national, vous fera découvrir les lieux sordides et les anecdotes abominables de Flers. Pour cette visite terrifiante, venez déguiser… De mars à octobre, Montagnes de Normandie Tourisme proposent de découvrir Flers et ses environs. Rue du Crime, Ernestine Segret la maitresse de Landru, le gouffre de Flers….des noms et des lieux qui glacent le sang. Hugues Ménès, guide… De mars à octobre, Montagnes de Normandie Tourisme proposent de découvrir Flers et ses environs. Rue du Crime, Ernestine Segret la maitresse de Landru, le gouffre de Flers….des noms et des lieux qui glacent le sang. Hugues Ménès, guide conférencier national, vous fera découvrir les lieux sordides et les anecdotes abominables de Flers. Pour cette visite terrifiante, venez déguiser… Flers

dernière mise à jour : 2022-01-19 par

Détails Catégories d’évènement: Flers, Orne Autres Lieu Flers Adresse Ville Flers lieuville Flers Departement Orne

Flers Flers Orne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/flers/

Nos samedis histoire- Visite de l’horreur Flers 2022-10-15 was last modified: by Nos samedis histoire- Visite de l’horreur Flers Flers 15 octobre 2022 Flers Orne

Flers Orne