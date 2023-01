Nos samedis histoire- Sur les pas de Jules Gévelot Flers, 18 mars 2023, Flers .

Nos samedis histoire- Sur les pas de Jules Gévelot

2023-03-18 13:30:00 13:30:00 – 2023-03-18 15:00:00 15:00:00

De mars à octobre, Montagnes de Normandie Tourisme proposent de découvrir Flers et ses environs.

A l’occasion de la sortie du livre sur La famille Gévelot écrit par M.Torrès, Hugues Ménès, guide conférencier, nous guidera sur les traces de Jules Gévelot . L’histoire de Jules Gévelot (1826-1904) est intimement liée à celle du bocage flérien. Ayant mené de front avec succès une triple carrière industrielle, politique et agricole, Jules Gévelot jouissait de son vivant et après sa mort d’une image de bienfaiteur pour la région de Flers et tout le département.

