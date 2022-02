Nos samedis histoire- Messei Flers, 9 avril 2022, Flers.

Nos samedis histoire- Messei Flers

2022-04-09 10:30:00 – 2022-04-09

Flers Orne

De mars à octobre, Montagnes de Normandie Tourisme proposent de découvrir Flers et ses environs.

Hugues Ménès, guide conférencier, nous emmène à Messei, aux portes de Flers. Son passé est riche et cette commune jusqu’au début du XIXème siècle était plus importante que Flers. Il nous fera découvrir les traces de l’ancien château détruit, de l’église actuelle ainsi que de la mairie actuelle.

Le château figurait parmi les principales places fortes de Normandie. Occupé par les Anglais de 1356 à 1360, il fut rendu à la France par le traité de Brétigny. Au 16e siècle, il est pris par la Ligue et en partie démantelé. Au début du 19e siècle, douze tours existaient encore. Elles furent démolies pour servir de carrière de matériaux lors de la construction de la ferme de la Fonte. Du château ne subsistent que la motte entourée des douves, et un pan de mur inclus dans le bâtiment agricole. La motte a passé pour être un lieu d’exécution.

accueil@flerstourisme.fr +33 2 33 65 06 75 https://www.flerstourisme.fr/

Flers

