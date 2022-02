Nos samedis histoire- Les maisons bourgeoises de Flers Flers, 21 mai 2022, Flers.

Nos samedis histoire- Les maisons bourgeoises de Flers Flers

2022-05-21 14:00:00 14:00:00 – 2022-05-21

Flers Orne Flers

De mars à octobre, Montagnes de Normandie Tourisme proposent de découvrir Flers et ses environs.

Hugues Ménès, guide conférencier national, nous fait découvrir les maisons bourgeoises subsistantes. Celles-ci datent de la fin du XIXème siècle et montrent la richesse de la ville en lien avec le commerce du textile. Malheureusement, Flers a été détruite à hauteur de 75% par les bombardements le 6 juin 1944 et quelques maisons n’ont pas survécu. Il reste dans Flers quelques maisons épargnées et la rue de la Planchette. Suivez le guide !

