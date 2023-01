Nos samedis histoire- Les grandes fêtes sur Flers Flers Flers Catégories d’Évènement: Flers

Nos samedis histoire- Les grandes fêtes sur Flers Flers, 2 décembre 2023, Flers . Nos samedis histoire- Les grandes fêtes sur Flers Centre Jean Chaudeurge rue du Collège Flers

2023-12-02 14:00:00 14:00:00 – 2023-12-02 15:30:00 15:30:00

De mars à octobre, Montagnes de Normandie Tourisme proposent de découvrir Flers et ses environs. …La mi-carême, le carnaval, Noël…des fêtes qui ont rythmé la vie des Flériens. Hugues Ménès, guide conférencier national, vous fait revivre ses moments à travers des photos, des cartes postales d'époque, des anecdotes. Tout cela bien au chaud.

