De mars à octobre, Montagnes de Normandie Tourisme proposent de découvrir Flers et ses environs. Hugues Ménès, guide conférencier national, nous guide sur les traces du Général de Gaulle en ce jour de l'appel du 18 juin. Il est venu 2 fois à Flers. Le 10 juin 1945, déblayées de leurs gravats, les rues de Flers sont décorées : des arcs de triomphe avec la croix de Lorraine sont notamment installés. Il signera le livre d'or de la Ville à la mairie avant de se rendre à pied au monument aux morts. Le général de Gaulle reviendra dans la capitale du bocage le 8 juillet 1960 dans un tout autre contexte, celui de la guerre d'Algérie. Flers réserve un accueil chaleureux : les voiles tricolores flottent dans les rues de la petite ville industrielle. Dans la foule, Charles de Gaulle s'incline devant la mère d'une jeune fille déportée à l'âge de 20 ans dans les camps. Une pièce de toile tissée dans les filatures du pays est offerte pour sa femme.

