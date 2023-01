Nos samedis histoire- La gare de Flers et son quartier Flers Flers Catégories d’Évènement: Flers

Orne

Nos samedis histoire- La gare de Flers et son quartier Flers, 20 mai 2023, Flers . Nos samedis histoire- La gare de Flers et son quartier rue Nationale Flers Orne

2023-05-20 10:30:00 10:30:00 – 2023-05-20 12:00:00 12:00:00 Flers

Orne De mars à octobre, Montagnes de Normandie Tourisme proposent de découvrir Flers et ses environs. La gare de Flers a accueilli ses premiers voyageurs en gare le 2 juillet 1866. Épargnée par les bombardements de 1944, elle n’a pas subi de grands changements depuis sa création au contraire du quartier qui a vu son visage évoluer par la destruction mais également par l’évolution de la ligne Paris-Granville. Hugues Ménès, guide conférencier national, nous guide dans le quartier de la Gare et nous fait découvrir l’histoire de l’Hôtel du Gros Chêne, du Bouillon…mais il nous parlera également des futures installations prévues. De mars à octobre, Montagnes de Normandie Tourisme proposent de découvrir Flers et ses environs. La gare de Flers a accueilli ses premiers voyageurs en gare le 2 juillet 1866. Épargnée par les bombardements de 1944, elle n’a pas subi de grands changements depuis sa création au contraire du quartier qui a vu son visage évoluer par la destruction mais également par l’évolution de la ligne Paris-Granville. Hugues Ménès, guide conférencier national, nous guide dans le quartier de la Gare et nous fait découvrir l’histoire de l’Hôtel du Gros Chêne, du Bouillon…mais il nous parlera également des futures installations prévues. Flers

dernière mise à jour : 2023-01-11 par

Détails Catégories d’Évènement: Flers, Orne Autres Lieu Flers Adresse rue Nationale Flers Orne Ville Flers lieuville Flers Departement Orne

Flers Flers Orne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/flers/

Nos samedis histoire- La gare de Flers et son quartier Flers 2023-05-20 was last modified: by Nos samedis histoire- La gare de Flers et son quartier Flers Flers 20 mai 2023 Flers Orne rue Nationale Flers Orne

Flers Orne