De mars à octobre, Montagnes de Normandie Tourisme proposent de découvrir Flers et ses environs. Hugues Ménès, guide conférencier, fait revivre le passé industriel de Flers. Il nous parlera des différentes entreprises de filature du début du XIXème siècle et de tous les magasins qui ont fait la réputation de Flers. Pour cette première, cette conférence s'appuiera sur des cartes postales ainsi que sur quelques outils numériques

