Pour la première fois à Flers, l'association bien être harmonie et connaissance va organiser un salon du bien-être en la salle du Forum les 18 et 19 septembre 2021. Une cinquantaine d'exposants est attendue au Forum de Flers: sophrologie, hypnose, réflexologie, reïki, minéraux cristaux, fabrications artisanales, astrologie… A partir de 18h le samedi, Mirthe donnera un concert.

