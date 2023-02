Nos Rêves Font Du Bruit #3 Troyes Catégories d’Évènement: Aube

Troyes

Nos Rêves Font Du Bruit #3, 20 mai 2023, Troyes. La Chapelle Argence Troyes Aube

2023-05-20 20:00:00

Aube 19 Eur La troisième édition du festival de rock Nos Rêves Font Du Bruit se tiendra le samedi 20 mai à La Chapelle Argence.

Elle vibrera aux sons de FRUSTRATION, RENDEZ VOUS et CECI DIT. contact@nosrevesfontdubruit.fr +33 6 16 49 19 23 https://www.nosrevesfontdubruit.fr/ Nos Rêves Font Du Bruit

Troyes

