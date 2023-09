Nos rendez-vous littéraires : Performance littéraire Bibliothèque Saint-Eloi Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Nos rendez-vous littéraires : Performance littéraire Bibliothèque Saint-Eloi Paris, 16 décembre 2023, Paris. Le samedi 16 décembre 2023

de 10h30 à 12h00

.Public adolescents adultes. gratuit

En présence d’interprètes LSF/FR, venez partager un moment en lisant un texte qui vous a plu, à voix haute ou en Langue des Signes Française, et écouter les choix des bibliothécaires ! La bibliothèque vous invite à partager des textes que vous aimez, à voix haute ou en Langue des Signes Française. Des interprètes LSF/FR seront présents pour vous traduire, quelle que soit la langue choisie. Envoyez-nous vos textes à l’avance à bibliotheque.saint-eloi@paris.fr Les bibliothécaires vous concoctent eux aussi un joli choix d’extraits d’œuvres littéraires en français et en Langue des Signes. Une performance littéraire originale partagée avec le public ! À vos textes !

samedi 16 décembre, 10h30

ados/adultes entrée libre Bibliothèque Saint-Eloi 23 rue du Colonel Rozanoff 75012 Paris Contact : https://www.paris.fr/equipements/bibliotheque-saint-eloi-1725 +33153447030 bibliotheque.saint-eloi@paris.fr https://fr-fr.facebook.com/bibliothequesainteloi/ https://fr-fr.facebook.com/bibliothequesainteloi/

Bibliothèque Saint-Eloi Performance littéraire LSF/FR Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Lieu Bibliothèque Saint-Eloi Adresse 23 rue du Colonel Rozanoff Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Bibliothèque Saint-Eloi Paris latitude longitude 48.8455290202263,2.38711103908116

Bibliothèque Saint-Eloi Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/