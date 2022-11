Nos rendez-vous littéraires : Café des lecteurs Bibliothèque Saint-Eloi Paris Catégories d’évènement: île de France

Nos rendez-vous littéraires : Café des lecteurs Bibliothèque Saint-Eloi, 17 septembre 2022, Paris. Le samedi 19 novembre 2022

de 10h30 à 12h00

. gratuit

En présence d’interprètes LSF/FR. Vous avez aimé un livre, un film ? Vous voulez partager avec d’autres ? Venez participer à notre café des lecteurs ! La bibliothèque vous invite à son prochain café des lecteurs. Chacun.e peut venir avec un ou plusieurs documents qu’il ou elle souhaite faire partager avec d’autres. 10h30-12h samedi 19 novembre entrée libre

en présence d’interprètes LSF/français Bibliothèque Saint-Eloi 23 rue du Colonel Rozanoff 75012 Paris Contact : https://www.paris.fr/equipements/bibliotheque-saint-eloi-1725 01 53 44 70 30 bibliotheque.saint-eloi@paris.fr https://fr-fr.facebook.com/bibliothequesainteloi/ https://fr-fr.facebook.com/bibliothequesainteloi/

bibliothèque saint-éloi Café des lecteurs LSF/français

