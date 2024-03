Nos Racines / Marino Vanna – Spectacle de danse participatif Château du Schlossberg Forbach, mardi 4 juin 2024.

Nos Racines / Marino Vanna – Spectacle de danse participatif Le Carreau – Scène nationale de Forbach et de l’Est mosellan vous invite à rejoindre le chorégraphe Marino Vanna ainsi que les artistes de sa compagnie pour son spectacle Nos Racines. 4 et 5 juin Château du Schlossberg Gratuit, sur inscription

Début : 2024-06-04T19:00:00+02:00 – 2024-06-04T20:20:00+02:00

Fin : 2024-06-05T19:00:00+02:00 – 2024-06-05T20:20:00+02:00

Le Carreau – Scène nationale de Forbach et de l’Est mosellan vous invite à rejoindre le chorégraphe Marino Vanna ainsi que les artistes de sa compagnie pour son spectacle Nos Racines.

D’où venons-nous ?

Marino Vanna, dont le solo No-Mad(e) avait impressionné lors du lancement de la saison 22-23, revient avec une nouvelle création soutenue par Le Carreau. Cette fois-ci, il s’associe à une autre danseuse ainsi qu’à une chanteuse pour une pièce destinée à être représentée en extérieur. Car avec Nos racines, le chorégraphe aux origines et parcours métissés s’interroge encore une fois sur son identité culturelle tout en reconnectant son introspection à la planète qui porte l’ensemble de l’humanité dans sa diversité : d’où l’envie de replacer ses mouvements au sein de la nature, dans le cadre d’une réflexion combinée sur le sens de la vie comme sur l’écologie. Il nous propose de nous reconnecter au vivant, en construisant à ses côtés une bulle de bien-être. Dans le cadre de ce passionnant projet, il a désiré prolonger son trio d’une forme interprétée par des danseurs et danseuses amateurs.

Spectacle participatif : appel à des sportifs et sportives amateurs

Dans le cadre de cette création Nos racines, dont les premières représentations seront données en prélude au passage de la Flamme Olympique à Forbach et aux J.O. de Paris, nous recherchons des sportives et des sportifs pour participer à une scène de ce spectacle qui aura lieu les 4 et 5 juin 2024 (répétitions en avril, mai et juin 2024).

Renseignements et inscriptions auprès de Cindy Primierollo, Responsable relations publiques : rp@carreau-forbach.com / +33 (03) 87 84 64 34

Château du Schlossberg Parc du Schlossberg, 57600 Forbach Forbach 57600 Moselle Grand Est 03 87 85 02 43 [{« type »: « phone », « value »: « 03 87 84 64 34 »}] [{« link »: « mailto:rp@carreau-forbach.com »}] Château féodal, édifié au XIe ou XIIe s. par les seigneurs de Forbach, il a été reconstruit en partie au XIXe s. La tour s’élève à 300 m d’altitude et offre une vue unique sur la région, la forêt du Warndt, la Sarre et Sarrebruck.

