square Massenet, le vendredi 13 août à 13:30

Candy fives le vendredi 13 août au square Massenet, rue Massenet. * Atelier de sensibilisation au jardinage * balance ton composte initiation aux techniques de compostage * atelier cartographie des compostes à fives * danse, animation musicale * trottinettes, vélos * barbe à papa, popcorn * extraction de miel * pizza party * concert * spectacle de marionnettes

rue massenet lille Lille Fives Nord

2021-08-13T13:30:00 2021-08-13T20:00:00

