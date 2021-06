Mons-en-Barœul square des mères Mons-en-Barœul, Nord Nos quartiers d’été square des mères Mons-en-Barœul Catégories d’évènement: Mons-en-Barœul

square des mères, le jeudi 29 juillet à 14:00

Le centre social presente dans le cadre de nos quartiers d’été: Le théme, c’est « retour vers le futur ». * de nombreuses animations pour les petits et les grands: * stand de casque de réalité virtuelle * spectacle de lumière pour les petits * ateliers créatifs avec des matiéres premières pour créer des albums photos et autres supports * création de t-shirt * des échassiers et animation musicale

entrée libre

2021-07-29T14:00:00 2021-07-29T18:00:00

