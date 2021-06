Lille Place Orion Lille, Nord Nos quartiers d’été Place Orion Lille Catégories d’évènement: Lille

Nos quartiers d'été

Place Orion, 16 juillet 2021

Place Orion, le vendredi 16 juillet à 13:30

Festi Orion sur la place Orion à la rue Porret: * Mur participatif+ Fresque enfantine * jeux en bois * réalité virtuelle * animations musicales * Tri séléctif(prevention, signalétique) * atelier de sensibilisation au recyclage et écoresponsabilité * stand d’atelier de fabrication « zero déchets »(cosmétiques et produits ménagers) * Manége enfant, baraque à frites

Entrée libre

Place Orion 23 rue porret Lille Fives Nord

2021-07-16T13:30:00 2021-07-16T20:00:00

