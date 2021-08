Lille terrain de sport sous métro Lille, Nord Nos Quartiers d’été “Moulin’ Sport” terrain de sport sous métro Lille Catégories d’évènement: Lille

Cet évènement permettra de favoriser le lien social dans le quartier ainsi que la santé par la pratique multi-sport au sein du jardin des Olieux : • Sports collectifs : football, kinball… • Sports individuels : tennis de table, tir à l’arc, parcours de golf, badminton… Verification du pass sanitaire à l’entrée

entrée libre et gratuite (les mesures sanitaires seront mises en place)

2021-08-27T14:00:00 2021-08-27T17:00:00

