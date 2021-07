Nos Quartiers d’Eté au bord du Canal ! Quai de Cherbourg – 202 Grande Rue à Roubaix, 23 août 2021-23 août 2021, Roubaix.

Nos Quartiers d’Eté au bord du Canal !

du lundi 23 août au samedi 28 août à Quai de Cherbourg – 202 Grande Rue à Roubaix

**Nos Quartiers d’été au bord du canal !** GRATUIT et accessible à tous Rendez-vous Quai de Cherbourg à Roubaix du 23 au 28 août – Enfants 1/6ans et parents – Eveil à la nature : de 10h à 11h et de 11h à 12h Lundi : J’en pince pour elles Mardi : Simon le ver de terre Mercredi : Dame Fario Jeudi : contes et insectes Vendredi : éveil aux chants d’oiseaux **Activités accessibles SUR RESERVATION** Mail : [pole-developpement@orange.fr](mailto:pole-developpement@orange.fr) Tel : 03 20 99 00 22 – Grand Public : de 14h à 18h (sauf JEUDI 26 août) Activités riches et diversifiées : *Initiation à la pêche, découverte de 2 techniques, la pêche à la Roubaisienne et le street fishing *Projection du film « De l’autre côté du miroir » pour découvrir la biodiversité fragile du canal de Roubaix *Stand sur la faune et la flore du canal * Parcours autonome au sein de notre Oasis Nature * Ateliers éco-responsables pour apprendre à fabriquer ses produits cosmétiques et ménagers et être sensibilisés au Zéro Déchets * Jeux divers : Grenouilles, Palets bretons, … * Petite restauration (payante) ACTION FINANCEE PAR L’ETAT

Entrée libre

Pêche, découverte de la Nature, atelier Zéro Déchets, Jeux …

Quai de Cherbourg – 202 Grande Rue à Roubaix 202 grande rue 59100 Roubaix Roubaix Nord Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-23T10:00:00 2021-08-23T12:00:00;2021-08-23T14:00:00 2021-08-23T18:00:00;2021-08-24T10:00:00 2021-08-24T12:00:00;2021-08-24T14:00:00 2021-08-24T18:00:00;2021-08-25T10:00:00 2021-08-25T12:00:00;2021-08-25T14:00:00 2021-08-25T18:00:00;2021-08-26T10:00:00 2021-08-26T12:00:00;2021-08-27T10:00:00 2021-08-27T12:00:00;2021-08-27T14:00:00 2021-08-27T18:00:00;2021-08-28T14:00:00 2021-08-28T18:00:00