**Jeudi 15 juillet 2021, animations sur le thème de l’alimentation et sport ville, place Léon Blum.** * 14h à 18h – Stands d’information * 18h à 19h – Petit concert Jeudi 15 juillet 2021, de 14h à 19h, animations sur le thème de l’alimentation et sport ville, place Léon Blum Place Léon-Blum Place Léon Blum 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq Nord

2021-07-15T14:00:00 2021-07-15T19:00:00

