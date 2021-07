Villeneuve-d'Ascq Maison des Genêts Nord, Villeneuve-d'Ascq Nos quartiers d’été 2021 Maison des Genêts Villeneuve-d'Ascq Catégories d’évènement: Nord

Villeneuve-d'Ascq

Nos quartiers d’été 2021 Maison des Genêts, 23 juillet 2021-23 juillet 2021, Villeneuve-d'Ascq. Nos quartiers d’été 2021

Maison des Genêts, le vendredi 23 juillet à 10:00

**Vendredi 23 juillet de 10h à 18h, la Maison des Genêts propose des animations et structures gonflables dans le cadre des quartiers d’été.**

Gratuit

Vendredi 23 juillet de 10h à 18h, la Maison des Genêts propose des animations dans le cadre des quartiers d’été. Maison des Genêts 2 Rue des Genêts 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-23T10:00:00 2021-07-23T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Nord, Villeneuve-d'Ascq Étiquettes évènement : Autres Lieu Maison des Genêts Adresse 2 Rue des Genêts 59650 Villeneuve d'Ascq Ville Villeneuve-d'Ascq lieuville Maison des Genêts Villeneuve-d'Ascq