Le lancement officiel des festivités est programmé le mercredi 7 juillet pour durer jusqu’au 27 août ! Pour cette édition 2021, les équipes d’animations se mobilisent pour développer des actions festives, éducatives, culturelles et sportives au cœur des quartiers, favorisant les liens entre jeunes et adultes et véhiculant les valeurs de solidarité et de partage. Au-delà des temps forts qui viendront régulièrement ponctuer la saison estivale, de nombreuses animations de proximité vous seront proposées au quotidien. Kermesses, spectacles, jeux, ateliers-découverte, concerts, cinéma de plein air, feux d’artifice… que vous soyez jeune ou moins jeune, plutôt sportifs, rêveurs, joueurs, créatifs ou aventuriers, il y a forcément une formule faite pour vous. Tout sur : [http://hellemmes.fr/Actualites/Nos-quartiers-d-ete-2021-Du-7-7-au-27-8](http://hellemmes.fr/Actualites/Nos-quartiers-d-ete-2021-Du-7-7-au-27-8) Et si vous preniez vos quartiers d’été à Hellemmes ? Hellemmes Lille Nord

