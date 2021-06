Lille boulevard de l'usine Lille, Nord Nos quartier d’été boulevard de l’usine Lille Catégories d’évènement: Lille

Nord

Nos quartier d’été boulevard de l’usine, 4 août 2021-4 août 2021, Lille. Nos quartier d’été

boulevard de l’usine, le mercredi 4 août à 13:30

Le centre socioculturel Roger Salengro organise dans le cadre de nos quartier d’été le Freestyle fives, le mercredi 4 août au boulevard de l’usine et rue du commerce: * Parcours trottinettes, skate et draisienne * streetball * challenge basket * animation musicale * jardinage agriculture urbaine * fresstyle * goûter bio * open mic

entrée libre

