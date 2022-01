NOS PLUS BELLES ANNÉES Espace culturel Robert-Doisneau Meudon Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

C’est l’histoire de quatre amis, racontée sur quarante ans, en Italie, des années 1980 à aujourd’hui. La chronique de leurs espoirs, de leurs désillusions, de leurs amours, et surtout, de leur amitié. COMEDIE DRAMATIQUE DE GABRIELE MUCCINO AVEC PIER FRANCESCO FAVINO… ITALIE – 2021 – 2H15 Espace culturel Robert-Doisneau 16 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 92360 Meudon-la-Forêt Meudon Meudon-la-Forêt Hauts-de-Seine

