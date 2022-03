Nos plus belles années (2020) MJC Ciné 113 Castanet-Tolosan Catégories d’évènement: Castanet-Tolosan

Haute-Garonne

Nos plus belles années (2020) MJC Ciné 113, 12 mai 2022, Castanet-Tolosan. Nos plus belles années (2020)

MJC Ciné 113, le jeudi 12 mai à 20:30

Film italien de Gabriele Muccino

prix ciné113

C’est l’histoire de quatre amis, racontée sur quarante ans, en Italie, des années 1980 à aujourd’hui. La chronique de leurs espoirs, de leurs désillusions, de leurs amours, et surtout, de leur amitié. MJC Ciné 113 Castanet-Tolosan Castanet-Tolosan Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-12T20:30:00 2022-05-12T23:00:00

Détails Catégories d’évènement: Castanet-Tolosan, Haute-Garonne Autres Lieu MJC Ciné 113 Adresse Castanet-Tolosan Ville Castanet-Tolosan lieuville MJC Ciné 113 Castanet-Tolosan Departement Haute-Garonne

MJC Ciné 113 Castanet-Tolosan Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/castanet-tolosan/

Nos plus belles années (2020) MJC Ciné 113 2022-05-12 was last modified: by Nos plus belles années (2020) MJC Ciné 113 MJC Ciné 113 12 mai 2022 CASTANET-TOLOSAN MJC Ciné 113 Castanet-Tolosan

Castanet-Tolosan Haute-Garonne