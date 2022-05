Nos pires amis, 9 juin 2022, .

Nos pires amis

2022-06-09 – 2022-06-09

Les amis c’est parfois plus facile de s’en faire que de s’en défaire. Vincent et Juliette partent depuis toujours en vacances avec Patrick et Christelle. Mais ils aspirent maintenant à des relations plus haut de gamme, susceptibles de servir leurs nouvelles ambitions professionnelles. Cherchant un prétexte pour se défaire de ces amis devenus encombrants, ils vont se prendre au piège de leurs propres mensonges. Il n’est pas si facile de se débarrasser de ses meilleurs amis.

1 heure d’humour, de coups de gueules et de coups de théâtres.

