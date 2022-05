Nos petits RDV du mercredi aprèm Bfm Centre-ville,Espace Jeunesse Limoges Catégories d’évènement: Haute-Vienne

_**”Nos petits RDV du mercredi aprèm”**_ propose aux enfants une activité différente tous les mercredis à 15 h à l’espace Jeunesse de la Bfm centre-ville. Cette semaine : “Découverte de la linogravure dans le cadre de l’exposition _Sacrés classiques !_” (10-12 ans) Viens découvrir un grand classique de la littérature jeunesse _Les Contes du Chat Perché_ de Marcel Aymé. L’illustratrice May Angeli a illustré ces contes par de magnifiques gravures sur bois. Nous allons, à notre tour, réaliser des illustrations mais en linogravures. [[https://bfm.limoges.fr/evenement/nos-petits-rdv-du-mercredi-aprem-162](https://bfm.limoges.fr/evenement/nos-petits-rdv-du-mercredi-aprem-162)](https://bfm.limoges.fr/evenement/nos-petits-rdv-du-mercredi-aprem-162)

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-22T15:00:00 2022-06-22T16:00:00

