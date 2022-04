Nos petits RDV du mercredi aprèm Bfm Centre-ville,Espace Jeunesse Limoges Catégories d’évènement: Haute-Vienne

**”Nos petits RDV du mercredi aprèm”** propose aux enfants une activité différente tous les mercredis à 15 h à l’espace Jeunesse de la Bfm centre-ville. **Cette semaine :** “Autour de l’arbre” (5-7 ans), en partenariat avec la Direction des espaces verts de la ville de Limoges. Viens à la découverte de l’arbre, de ces différents éléments (feuilles, écorce, racines…), de ses besoins pour grandir et observer plus particulièrement les connifères et les feuillus, deux grandes “famille” d’arbres que tu connais peut-être déjà. Tu pourras en découvrir d’autres dans l’exposition _À la recherche de Petit Ours_ de Benjamin Chaud ! **Conditions d’accès :** Sur inscription au 05 55 45 96 80 **Tarif :** Gratuit [[https://bfm.limoges.fr/evenement/nos-petits-rdv-du-mercredi-aprem-157](https://bfm.limoges.fr/evenement/nos-petits-rdv-du-mercredi-aprem-157)](https://bfm.limoges.fr/evenement/nos-petits-rdv-du-mercredi-aprem-157) Atelier Jeunesse (5-7 ans) Bfm Centre-ville,Espace Jeunesse place aimé césaire limoges Limoges Clos Moreau Haute-Vienne

