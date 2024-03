Nos petits RDV du mercredi aprèm Bfm Beaubreuil Limoges, mercredi 3 avril 2024.

Nos petits RDV du mercredi aprèm Pour les 6 ans et + Mercredi 3 avril, 15h00 Bfm Beaubreuil Inscription recommandée

Début : 2024-04-03T15:00:00+02:00 – 2024-04-03T16:30:00+02:00

Nos petits RDV du mercredi aprèm proposent aux enfants une activité différente tous les mercredis à la bibliothèque de Beaubreuil.

Cette semaine : Atelier de sensibilisation au tri sélectif en partenariat avec les Ambassadeurs du tri de Limoges Métropole.

La Bfm Beaubreuil, en partenariat avec les Conseillers Prévention et Tri de Limoges Métropole, vous invite à participer à un atelier de sensibilisation au tri et au recyclage des déchets ménagers. Cet atelier sera l’occasion d’évoquer la notion de gaspillage et de présenter ce que deviennent nos déchets après leurs dépôts en poubelles ou en conteneurs.

Pour les 6 ans et +

Inscription recommandée au 05 55 35 00 60

Bfm Beaubreuil 1 place de Beaubreuil Limoges 87280 Beaubreuil Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

©Limoges Métropole