_**”Nos petits RDV du mercredi aprèm”**_ propose aux enfants une activité différente tous les mercredis à 15 h à la bibliothèque de Beaubreuil. Cette semaine : “Projection d’un film destiné aux enfants” (6 ans et +) Le film nous fait découvrir les aventures d’une petite fille et d’un crocodile, sur le thème de l’été et des vacances. [[https://bfm.limoges.fr/evenement/nos-petits-rdv-du-mercredi-aprem-164](https://bfm.limoges.fr/evenement/nos-petits-rdv-du-mercredi-aprem-164)](https://bfm.limoges.fr/evenement/nos-petits-rdv-du-mercredi-aprem-164)

Sur inscription

PROJECTION (6 ans et +) Bfm Beaubreuil limoges 1 place de beaubreuil Limoges Beaubreuil Haute-Vienne

2022-06-15T15:00:00 2022-06-15T16:00:00

