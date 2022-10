Nos petits penchants Ifs Ifs Catégories d’évènement: Calvados

Ifs

Nos petits penchants Ifs, 7 décembre 2022, Ifs. Nos petits penchants

Le Sablier Square Niederwerrn Théâtre Jean Vilar Ifs Calvados Square Niederwerrn Le Sablier

2022-12-07 14:30:00 – 2022-12-07

Square Niederwerrn Le Sablier

Ifs

Calvados Ifs Questionnons ensemble notre rapport au bonheur autour d’un récit marionnettique sans paroles.

Théâtre de marionnettes par la Compagnie des Fourmis.

Être heureux, n’est-ce pas ce que tout le monde recherche ? Développement personnel, selfies parfaits, influenceurs modèles… Comment faire la part des choses entre désir authentique, phénomène de mode et injonction sociale ? La compagnie Des Fourmis dans la lanterne ne prétend pas y répondre mais invite à s’interroger ensemble. En traitant ce sujet sans paroles, à travers le langage de l’image, elle invite à une poésie que chacun peut par la suite interpréter à son échelle.

Une galerie de personnages ingénieux et décalés interroge à leur manière notre quête du bonheur. Alfred, Victor, Ptolémé, Rosie et Balthazar habitent dans le même immeuble sans chercher à se rencontrer ils se croisent, découvrent que leurs destins sont liés et nous dévoilent leur « petit penchant ».

Plus d’informations sur le site du Sablier.

Crédits photo : Fabien Debrabandere Questionnons ensemble notre rapport au bonheur autour d’un récit marionnettique sans paroles. Théâtre de marionnettes par la Compagnie des Fourmis. Être heureux, n’est-ce… contact@le-sablier.org +33 2 31 82 72 72 https://le-sablier.org/ Square Niederwerrn Le Sablier Ifs

dernière mise à jour : 2022-10-18 par

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Ifs Autres Lieu Ifs Théâtre Jean Vilar Adresse Ifs Calvados Square Niederwerrn Le Sablier Ville Ifs lieuville Square Niederwerrn Le Sablier Ifs Departement Calvados

Ifs Théâtre Jean Vilar Ifs Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ifs/

Nos petits penchants Ifs 2022-12-07 was last modified: by Nos petits penchants Ifs Ifs Théâtre Jean Vilar 7 décembre 2022 Calvados Ifs Le Sablier Square Niederwerrn Théâtre Jean Vilar Ifs Calvados

Ifs Calvados