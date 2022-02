Nos petits enterrements Saint-Louis, 5 mars 2022, Saint-Louis.

Nos petits enterrements Saint-Louis

2022-03-05 15:00:00 – 2022-03-05 16:10:00

Saint-Louis Haut-Rhin Saint-Louis

EUR Nos petits enterrements, c’est d’abord une oeuvre jeunesse suédoise écrite et illustrée par Ulf Nilsson et Eva Eriksson.

Pour rompre l’ennui, trois enfants décident de partir à la recherche d’animaux ou d’insectes morts, à enterrer et auxquels rendre hommage. C’est ainsi que leur entreprise « Enterrements SA » naît : Esther creuse, Lolo pleure et le narrateur, un petit garçon, écrit des poèmes.

Dans une libre adaptation de ce livre, Aurélie Hubeau, fondatrice de la compagnie de théâtre de marionnettes Méandres, se penche, à travers des yeux d’enfants et leurs jeux innocents, sur la question de la mort et du besoin de ritualisation.

Un conte d’une étrangeté joyeuse et poétique, à la découverte de l’altérité et des premiers questionnements sur la mort.

Nous retrouvons les animaux célébrés par les enfants (bourdon, musaraigne…) sous forme de sculptures en papier dessiné.

Au-delà des marionnettes, c’est tout l’univers artistique de la plasticienne Julie Faure-Brac qui est habilement mis en espace.

Entre comptines, oraisons et narration, Nos petits enterrements s’approche au plus près de la spiritualité enfantine pour soulever les questions que se posent les petits.

Nos petits enterrements, c’est d’abord une oeuvre jeunesse suédoise écrite et illustrée par Ulf Nilsson et Eva Eriksson.Pour rompre l’ennui, trois enfants décident de partir à la recherche d’animaux ou d’insectes morts, à enterrer et auxquels rendre hommage. C’est ainsi que leur entreprise « Enterrements SA » naît : Esther creuse, Lolo pleure et le narrateur, un petit garçon, écrit des poèmes.

+33 3 89 70 03 13

Nos petits enterrements, c’est d’abord une oeuvre jeunesse suédoise écrite et illustrée par Ulf Nilsson et Eva Eriksson.

Pour rompre l’ennui, trois enfants décident de partir à la recherche d’animaux ou d’insectes morts, à enterrer et auxquels rendre hommage. C’est ainsi que leur entreprise « Enterrements SA » naît : Esther creuse, Lolo pleure et le narrateur, un petit garçon, écrit des poèmes.

Dans une libre adaptation de ce livre, Aurélie Hubeau, fondatrice de la compagnie de théâtre de marionnettes Méandres, se penche, à travers des yeux d’enfants et leurs jeux innocents, sur la question de la mort et du besoin de ritualisation.

Un conte d’une étrangeté joyeuse et poétique, à la découverte de l’altérité et des premiers questionnements sur la mort.

Nous retrouvons les animaux célébrés par les enfants (bourdon, musaraigne…) sous forme de sculptures en papier dessiné.

Au-delà des marionnettes, c’est tout l’univers artistique de la plasticienne Julie Faure-Brac qui est habilement mis en espace.

Entre comptines, oraisons et narration, Nos petits enterrements s’approche au plus près de la spiritualité enfantine pour soulever les questions que se posent les petits.

Saint-Louis

dernière mise à jour : 2021-10-21 par