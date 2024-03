Nos Petites Casseroles LOUP PERCHE Vendôme, samedi 23 mars 2024.

Nos Petites Casseroles Spectacle Samedi 23 mars, 17h00 LOUP PERCHE Prix libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-23T17:00:00+01:00 – 2024-03-23T17:40:00+01:00

Fin : 2024-03-23T17:00:00+01:00 – 2024-03-23T17:40:00+01:00

Ce spectacle, composé à partir d’albums jeunesse, mis en scène en théâtre Kamishbaï et marionnettes offre un kaléidoscope de ce qu’être « à part » veut dire.

Dans chacune de ces histoires, les difficultés que rencontrent les personnages viennent autant de l’extérieur : une casserole qui empêche, une allure qui diverge, un a priori qui pourrit, que de l’intérieur. Oui, c’est bien dur de savoir ce qu’on a au fond du coeur !

Ce spectacle démêle les fils trop enlacés qui nous empêchent d’avancer, ou nous empêche de vivre. Ainsi on ne se demande plus s’il faut être « comme les autres », mais plutôt ce qu’on dit faire pour se sentir « avec les autres ».

LOUP PERCHE 55bis Faubourg Chartrain, 41100 Vendôme Vendôme 41100 Vendôme-Quartiers Centre Loir-et-Cher Centre-Val de Loire