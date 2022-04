“Nos mondes” · Stage vidéo 12/15 ans Maison du geste et de l’image Paris Catégories d’évènement: île de France

Imaginez une communauté virtuelle qui décide se réunir en vrai dans d’autres espace-temps (passé, présent, futur), avec Cédric Venail réalisateur, à la Maison du geste et de l’image. Vous ne vous connaissez pas encore, mais vous êtes déjà, ou vous serez peut-être un jour, « ami·es » — sur un réseau social, dans un jeu, à l’occasion d’un engagement ou, tout simplement, « dans la vie ». Je ne connais pas encore votre rapport aux écrans : peut-être les tenez à vous à distance, peut-être vous absorbent-ils déjà beaucoup — un peu ? Trop ? Passionnément ? Pas du tout ? Pour ce projet de film, on va imaginer ensemble une petite communauté (d’« amis », de joueurs, d’amateurs, de militants, etc.) qui décide de se retrouver au delà des « univers virtuels » où ils se sont liés, pour partager ensemble leurs autres intérêts, et d’autres espace-temps (présents, passés et futurs), avant de se retrouver « en vrai ». Pendant cette semaine d’atelier, pour construire cette expérience, et le film qui en témoignera, je vous demanderai donc d’amener des « univers » que vous aimez – qu’il s’agisse de films, de romans, de jeux (vidéos ou autres), de mangas, de BD, de sports, de peintures, des lieux, des époques que vous affectionnez particulièrement, etc. – pour qu’on les fasse découvrir aux autres participants de l’atelier, et qu’on les partage à travers le film. Cédric Venail

