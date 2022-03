Nos mains de dentellières Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Catégories d’évènement: Manche

La dentelle aux fuseaux a occupé et occupe toujours une place importante à Villedieu-les-Poêles, autrefois grand centre de production dentellière. Venez découvrir la technique de dentelle aux fuseaux à la Maison de le dentellière, dans l'atelier-boutique animé par la dentellière du musée, Virginie Dedenis. Elle vous montrera son travail, principalement des dentelles réalisées à partir de modèles anciens, une manière de valoriser les collections par la création contemporaine. Ses réalisations, surtout des bijoux, sont disponible à la vente (bracelets, colliers, boucles d'oreilles). Un métier géant sera aussi à disposition du public pour s'exercer de façon ludique et amusante à cette technique, même les plus jeunes peuvent y arriver ! Et sans oublier l'Ecole de le dentelle, animée par Maryline Lebois, professeure expérimentée, qui proposera des initiations à la dentelle. Le musée vous permettra aussi de découvrir le métier de poêlier, artisan du cuivre de Villedieu-les-Poêles, qui en a fait la renommée de la ville. Un ancien atelier et une vidéo vous immerge dans cet univers si particulier du travail du cuivre, un savoir-faire exceptionnel.

